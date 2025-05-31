В Тюмени подвели итоги конкурса детской рукописной книги «Солнечные страницы детства»

В Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова прошла церемония награждения участников VI конкурса детской рукописной книги «Солнечные страницы детства». В этом году на конкурс поступило 151 рукопись от 421 юного автора из разных уголков Тюменской области — от крупных городов до сельских районов, рассказали в департаменте культуры региона.

Проект реализуется в рамках программы «Библиотека — территория смысла и чтения» при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Руководитель библиотеки Светлана Яркова отметила, что конкурс помогает детям раскрыть творческие способности и почувствовать себя настоящими писателями и художниками.

– Это уникальная возможность для ребят окунуться в мир литературы и выразить свои мысли на бумаге, — подчеркнула она.

Лучшие работы отправятся на выставки, которые пройдут в культурных центрах Армизонского, Тюменского, Нижнетавдинского и Омутинского районов.

Таким образом конкурс не только развивает творческие навыки у детей, но и способствует популяризации чтения и библиотечного дела в регионе.