Авиакомпания «Победа» прокомментировала обвинения в жестких правилах провоза ручной клади

Прокуратура уличила авиакомпанию «Победы» в слишком жестких правилах провоза ручной клади. Размеры одного из вариантов багажа были сокращены до ширины 4 сантиметра, установила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Размеры ручной клади были существенно сокращены, что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.)», – говорится в сообщении.

Щербинский районный суд Москвы согласился с доводами прокуратуры и признал такие правила незаконными.

В пресс-службе «Победы» отметили РБК, что судебное решение пока не вступило в силу, а мотивированное решение пока не готово.

«Мы не можем ознакомиться с выводами судьи», – рассказали в авиакомпании.

Там также подчеркнули, что у клиентов есть два варианта провоза ручной клади:

Сверхкомпактный ы в рамках нормы бесплатного багажа: 4×36×30 см, весом до 5 кг; Стандартный — с габаритами до 36×30×27 см, подходящий под калибратор. Именно этим вариантом, по данным перевозчика, пользуются 99% клиентов.

Что касается дополнительных личных вещей, таких как портфель, дамская сумка, костюм в портпледе и букет, авиакомпания уточняет, что они допускаются на борт только в случае, если не нарушают права других пассажиров и требования безопасности.