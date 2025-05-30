В России 70 выпускников удалили с ЕГЭ за использование телефона

Более 200 школьников России удалили с ЕГЭ всего за первые два дня кампании. 70 из них пользовались на экзамене телефоном. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передают РИА Новости.

«По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них ‒ за использование средств связи, к сожалению», ‒ сказал Музаев.

Школьникам Сургута напоминают: камеры в аудиториях работают постоянно, а видеозаписи хранятся в течение года. Даже если в момент экзамена нарушение не заметили, его могут обнаружить позже ‒ и тогда последствия будут суровыми, рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

«У нас был случай: ребенок поступил в вуз, но уже летом мы обнаружили нарушение, и в сентябре он был лишен права продолжать обучение, так как результаты ЕГЭ были аннулированы. Аттестат тоже признали недействительным», ‒ сообщила она.

По ее словам, в зоне особого внимания оказываются те, кто часто выходит из аудитории.