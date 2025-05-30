Россияне стали отдавать предпочтение более качественным и дорогим продуктам

Россияне начали по-новому относиться к питанию. В статистике за последние годы прослеживается «структурный сдвиг» − люди стали чаще выбирать продукты с более высокими качественными характеристиками. Об этом говорится в бюллетене Центробанка.

«Активный рост розничных продаж в продовольственном сегменте показывает не только наращивание физических объемов потребления продуктов питания на душу населения. В статистике проявляется и структурный сдвиг в пользу потребления продукции с более высокими качественными характеристиками. Это в том числе служит источником роста в продовольственном сегменте, стимулируя производство более сложных товаров с большей добавленной стоимостью и приводя к последовательному наращиванию выпуска продукции по всей производственной цепочке пищевой промышленности», − говорится в исследовании.

С 2019 года обороты розничной торговли продуктами питания растут быстрее, чем продажи непродовольственных товаров и даже некоторых видов услуг. Причем речь не о том, что россияне стали есть больше − наоборот, данные показывают снижение потребления в килограммах по ряду позиций. Главный фактор − переключение на более дорогие позиции. Например, переход от курятины к индейке или от свинины к говядине.

«Еще одним способом продемонстрировать выраженность качественных сдвигов спроса в обороте продаж является его динамика в товарной разбивке. Так, опережающие темпы роста в последние два года продемонстрировали категории молочной продукции и кондитерских изделий. Однако это контрастирует с данными подушевого потребления молока и сахара (с 2019 г. в килограммах в год оно последовательно снижается). В то же время для этих категорий был характерен сдвиг в пользу более высокомаржинальных товаров (йогуртов, сыров, шоколадной продукции)», − говорится в тексте.

Противоположный пример – яйца. Их продажи росли медленнее, чем общее потребление продовольственных товаров.

Эксперты подчеркивают: этот сдвиг влияет не только на повседневные привычки, но и на экономику: он стимулирует выпуск более сложной продукции с высокой добавленной стоимостью и помогает развивать пищевую промышленность на всех этапах − от производства до переработки.