83% жителей Тюменской области позитивно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений

Тюменская область занимает второе место в Уральском федеральном округе по уровню межнационального согласия. 83% жителей региона положительно оценивают обстановку в сфере межнациональных отношений.

Данные Федерального агентства по делам национальностей озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заседания по реализации Стратегии государственной национальной политики, которое провели в Магнитогорске заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

– В Тюменской области мы активно сотрудничаем с региональными национально-культурными общественными объединениями и областным отделением Ассамблеи народов России, – отметил Александр Моор. – Правительство региона на постоянной основе взаимодействует с органами внутренних дел и работодателями для пресечения нелегальной миграции. Вместе с правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений. Анализ таких ситуаций показывает, что большинство из них происходят на чисто бытовой почве и не имеют межнациональной подоплеки.

В ходе встречи было подчеркнуто, что ведущую роль в реализации национальной политики играют региональные и муниципальные органы власти. Особое внимание уделено важности адаптации мигрантов к нормам жизни российского общества для поддержания мира и согласия в многонациональной стране.