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​Александр Моор: В Тюменской области сохраняется высокий уровень межнационального согласия

83% жителей Тюменской области позитивно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений

​Александр Моор: В Тюменской области сохраняется высокий уровень межнационального согласия
t.me/av_moor

Тюменская область занимает второе место в Уральском федеральном округе по уровню межнационального согласия. 83% жителей региона положительно оценивают обстановку в сфере межнациональных отношений.

Данные Федерального агентства по делам национальностей озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заседания по реализации Стратегии государственной национальной политики, которое провели в Магнитогорске заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

– В Тюменской области мы активно сотрудничаем с региональными национально-культурными общественными объединениями и областным отделением Ассамблеи народов России, – отметил Александр Моор. – Правительство региона на постоянной основе взаимодействует с органами внутренних дел и работодателями для пресечения нелегальной миграции. Вместе с правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений. Анализ таких ситуаций показывает, что большинство из них происходят на чисто бытовой почве и не имеют межнациональной подоплеки.

В ходе встречи было подчеркнуто, что ведущую роль в реализации национальной политики играют региональные и муниципальные органы власти. Особое внимание уделено важности адаптации мигрантов к нормам жизни российского общества для поддержания мира и согласия в многонациональной стране.


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29 мая в 22:29, просмотров: 137, комментариев: 0
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