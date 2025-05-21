На Тобольском рыбзаводе планируют запустить цех по производству консервов

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853986"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=+4oWeWpmwI4Ug8RGvEUt0eNmXos7q8gGiFE+jXtwszfpAdpSSsOfZiunK4FATksFdNwrsVMqQjGHhho7fcrFm3tpZWaAW05CHolXvisxbB17oCIRMfpZJYRoiVoCJocuWLdY3oI+I/0ZXl2Jwimg1/FH6+ED+SDgkUhSWz+rTvgMSxO97ebhUnDrpAiG2fI1Y6jcy6BbHsT8vGuzAWIqzw=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=+4oWeWpmwI4Ug8RGvEUt0eNmXos7q8gGiFE+jXtwszfpAdpSSsOfZiunK4FATksFdNwrsVMqQjGHhho7fcrFm3tpZWaAW05CHolXvisxbB17oCIRMfpZJYRoiVoCJocuWLdY3oI+I/0ZXl2Jwimg1/FH6+ED+SDgkUhSWz+rTvgMSxO97ebhUnDrpAiG2fI1Y6jcy6BbHsT8vGuzAWIqzw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853957"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=rV0KkRzBVK3Tj8qYNBd02vkuIvUxre2ArPscD7LO4fiI3c7BT5Nmahxtpm8EZ+HES5Pk8B6kdq1KB/ZvVYkNKPnsY4m0tkkEFP/fqxVJJ1TCGvnAJWYok4EpPCh29fBjxoA2TSqiyI0wEfriPYypjtXX8VNYgEGTpQKRST7ZfQyO24vECIIgLdsMdAiQxVHGmXnaX/wpV3zHhpYatbRUHA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=rV0KkRzBVK3Tj8qYNBd02vkuIvUxre2ArPscD7LO4fiI3c7BT5Nmahxtpm8EZ+HES5Pk8B6kdq1KB/ZvVYkNKPnsY4m0tkkEFP/fqxVJJ1TCGvnAJWYok4EpPCh29fBjxoA2TSqiyI0wEfriPYypjtXX8VNYgEGTpQKRST7ZfQyO24vECIIgLdsMdAiQxVHGmXnaX/wpV3zHhpYatbRUHA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853986"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=+4oWeWpmwI4Ug8RGvEUt0eNmXos7q8gGiFE+jXtwszfpAdpSSsOfZiunK4FATksFdNwrsVMqQjGHhho7fcrFm3tpZWaAW05CHolXvisxbB17oCIRMfpZJYRoiVoCJocuWLdY3oI+I/0ZXl2Jwimg1/FH6+ED+SDgkUhSWz+rTvgMSxO97ebhUnDrpAiG2fI1Y6jcy6BbHsT8vGuzAWIqzw=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=+4oWeWpmwI4Ug8RGvEUt0eNmXos7q8gGiFE+jXtwszfpAdpSSsOfZiunK4FATksFdNwrsVMqQjGHhho7fcrFm3tpZWaAW05CHolXvisxbB17oCIRMfpZJYRoiVoCJocuWLdY3oI+I/0ZXl2Jwimg1/FH6+ED+SDgkUhSWz+rTvgMSxO97ebhUnDrpAiG2fI1Y6jcy6BbHsT8vGuzAWIqzw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853957"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=rV0KkRzBVK3Tj8qYNBd02vkuIvUxre2ArPscD7LO4fiI3c7BT5Nmahxtpm8EZ+HES5Pk8B6kdq1KB/ZvVYkNKPnsY4m0tkkEFP/fqxVJJ1TCGvnAJWYok4EpPCh29fBjxoA2TSqiyI0wEfriPYypjtXX8VNYgEGTpQKRST7ZfQyO24vECIIgLdsMdAiQxVHGmXnaX/wpV3zHhpYatbRUHA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=rV0KkRzBVK3Tj8qYNBd02vkuIvUxre2ArPscD7LO4fiI3c7BT5Nmahxtpm8EZ+HES5Pk8B6kdq1KB/ZvVYkNKPnsY4m0tkkEFP/fqxVJJ1TCGvnAJWYok4EpPCh29fBjxoA2TSqiyI0wEfriPYypjtXX8VNYgEGTpQKRST7ZfQyO24vECIIgLdsMdAiQxVHGmXnaX/wpV3zHhpYatbRUHA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,7530   EUR  91,2990  

Новости

Больше новостей
Каникулы с 26 мая по 31 августа - это:
Комментировать
0
В регионах, ограничивших торговлю алкоголем, наблюдается снижение смертности населения. Надо ли Югре последовать этому примеру?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тобольский рыбзавод модернизуют при поддержке региона

На Тобольском рыбзаводе планируют запустить цех по производству консервов

​Тобольский рыбзавод модернизуют при поддержке региона
Фото: vk.com/tmninvest

Тобольский рыбзавод, основанный еще в 1932 году, готовится к масштабному обновлению. Предприятие собирает документы для включения в реестр инвестиционных проектов на сопровождение Инвестиционного агентства Тюменской области, что позволит получить дополнительную поддержку в реализации планов по развитию.

На предприятии полным ходом идет реконструкция и модернизация производственных мощностей, призванная увеличить объемы выпускаемой продукции и повысить ее качество.

– Реконструкция, как заверяют на предприятии, коснется всех ключевых участков производства. Запланировано открытие современного цеха консервации, дегустационной площадки, которую запустят уже в июне. Жители и гости города смогут оценить вкус и качество тобольской рыбы, а также узнать больше об истории и традициях предприятия, – рассказали в пресс-службе тюменского Инвестиционного агентства.

Сегодня завод выпускает более шести тонн продукции в месяц, включая рыбу горячего и холодного копчения (муксун, омуль, щука, судак, пелядь), вяленную рыбу и рыбные пресервы. Сырье поставляется из Тобольска, Тюмени и Республики Саха (Якутия).

– Модернизация Тобольского рыбзавода – это не просто обновление оборудования. Это инвестиции в будущее, в развитие региона и в сохранение богатых традиций рыбной промышленности. Предприятие стремится стать современным, конкурентоспособным и востребованным, предлагающим своим потребителям только лучшую продукцию, – заявил генеральный директор ОАО «Тобольский рыбзавод» Алексей Якунин.

В ближайших планах – запуск цеха по производству консервов, модернизация камеры горячего копчения и установка линии по изготовлению рыбных котлет, пельменей и другой продукции. Это позволит расширить ассортимент и увеличить присутствие на рынке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:05, просмотров: 189, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ЕС ввел санкции против «Сургутнефтегаза» в рамках 17-го пакета ограничений 513
  2. ​«Такие места нужно беречь»: депутат Думы Сургута призвал голосовать за благоустройство набережной Саймы 446
  3. ​700 мигрантов и 2,5 миллиона дохода: в Югре завершили расследование дела о незаконной миграции 423
  4. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» минивэн столкнулся с грузовиком: пострадали пять человек 412
  5. ​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии 411
  6. ​В Югре за неделю число укусов клещей выросло в пять раз 396
  7. ​Бастрыкин: мигранты должны работать по контракту и жить за счет работодателя 394
  8. ​Росавиация не будет штрафовать встающих раньше времени авиапассажиров 387
  9. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 381
  10. ​В Югре родителям с детьми гарантируют соседние места в самолете 356
  1. Сургутян предупредили о перекрытии дорог из-за проведения благотворительной эстафеты 2413
  2. ​«До 45 лет детей не родил? Ты кастрат или больной?» Протоиерей Андрей Ткачёв предложил ввести в России налог на бездетность для мужчин 2151
  3. ​Депутаты Сургута настаивают: застройку Ядра центра города нужно начинать со школ, детсадов и театра «Петрушка» 1988
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 мая? // АФИША 1937
  5. В Сургуте подвели итоги «Журналиста года» − победителем номинации «Надежда» стал корреспондент СИА-ПРЕСС 1835
  6. ​История на колесах: в Сургут прибыл «Эшелон Победы» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1777
  7. ​Спорт, экология и добрые дела: в Сургуте пройдет «Зеленый марафон» 1755
  8. ​В Югре появится новая структура для развития городов 1718
  9. Благодаря активности горожан в Сургуте вскоре появится новый сквер 1666
  10. Отличный коллектив – заслуга каждого работника 1631
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 7874
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 6725
  3. ​Человеческое пространство 6617
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 6256
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 5037
  6. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 4992
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 4547
  8. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 4507
  9. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 4398
  10. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 4028

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика