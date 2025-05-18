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​В Исетском районе Тюменской области стартует проект «Здоровое село»

Узкие специалисты из Тюмени проведут бесплатные осмотры в Исетском районе

​В Исетском районе Тюменской области стартует проект «Здоровое село»
Фото: vk.com/oblzdrav72

В понедельник, 19 мая, в Исетском районе стартует региональный проект «Здоровое село», направленный на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности. В рамках проекта команда врачей из Тюмени проведет бесплатные осмотры, диагностику, назначит или скорректирует лечение, а также предоставит индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в проекте примут участие кардиолог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, врач-УЗИ и онколог. Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов получить консультации узких специалистов без необходимости ехать в районный центр.

График выездов врачебных бригад:

  • 19 мая – с. Красново
  • 20 мая – с. Бобылево
  • 21 мая – п. Коммунар
  • 22 мая – с. Рассвет
  • 23 мая – с. Минино
  • 24 мая – с. Рафайлово

    • Помимо консультаций специалистов, жители Исетского района смогут измерить артериальное давление и получить рекомендации по ведению дневника давления, соблюдению режима лечения и принципам здорового образа жизни.

    Для посещения врачей необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Важно отметить, что запись к узким специалистам будет осуществляться после предварительного осмотра врачом-терапевтом или фельдшером. Это позволит правильно распределить потоки пациентов и обеспечить максимально эффективную работу врачебной бригады.

    Проект «Здоровое село» является важной инициативой, направленной на улучшение качества жизни сельских жителей и обеспечение им равного доступа к качественной медицинской помощи.


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    Сегодня в 16:27, просмотров: 127, комментариев: 0
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