Тюменская модель семейной реабилитации заинтересовала федеральных экспертов

Опыт Тюменской области в сфере реабилитации семей, столкнувшихся с алкогольной и наркотической зависимостью, стал предметом обсуждения на Всероссийском семинаре-совещании «Стратегия семьесбережения: современные подходы к реабилитации родителей с алкогольной и наркотической зависимостью» в Калуге.

На площадке «Реабилитация без разлучения» начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева представила уникальные региональные кейсы. В состав тюменской делегации также вошли главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Виталий Андреев и директор АНО «Объединенный реабилитационный центр "Соль Земли"» Андрей Барашков.

– Учитывая потребности времени в семейной реабилитации, в регионе активно развивается данное направление работы. Из областного бюджета выделено дополнительное финансирование на установку модульного здания для совместного проживания семей с детьми в государственном центре — Областном центре профилактики и реабилитации. В марте 2025 года формат «семейной реабилитации» запущен в рамках проекта «Семейный ковчег». Это позволит ежегодно принимать на стационарную реабилитацию порядка 70 человек, – рассказала Инга Тигеева.

Тюменская область разработала уникальную модель сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуя более 20 межведомственных пакетных технологий. Выстроена система социального сопровождения по принципу «одного окна», в которой задействованы различные ведомства, включая органы опеки и службы семейного консультирования.

С 2022 года в работе специалистов внедрен цифровой инструмент – система оценки факторов и рисков неблагополучия «Светофор». Это позволяет оперативно выявлять и оценивать риски, обеспечивая более эффективную помощь семьям.