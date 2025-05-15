Туристический потенциал Тюмени представят гостям из Москвы

Тюменская область готовится принять представителей московской туристической индустрии с 20 по 22 мая в рамках бизнес-миссии, направленной на расширение сотрудничества и создание новых туристических продуктов. Целью мероприятия является установление прочных связей между столичными и региональными игроками рынка.

Ключевым событием станет презентация сезонных предложений Москвы и уникального межрегионального проекта «Москва + Тюменская область: Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», ориентированного на привлечение иностранных туристов.

Бизнес-миссия объединит ключевых представителей туристической отрасли, включая Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Мостуризм, Национальный центр «Россия», а также профильные департаменты регионов.

– За три года тесного сотрудничества мы смогли успешно реализовать ряд совместных проектов, положительно повлиявших на туристическую привлекательность нашего региона, – отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. – Каждая деловая встреча – это ценный шаг к новым проектам, соглашениям и укреплению профессиональных связей.

В рамках программы запланированы обсуждения перспективных туристических инициатив, презентации московских компаний и пресс-конференция с участием официальных лиц. Завершит бизнес-миссию ознакомительная поездка в Тобольск, историческую столицу Сибири.

Данное мероприятие стало возможным благодаря трехстороннему Соглашению о сотрудничестве между Правительством Москвы, Правительством Тюменской области и компанией СИБУР, что подчеркивает важность межрегионального партнерства для развития туристической отрасли.