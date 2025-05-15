Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ограничить привлечение детей в алкомаркеты с помощью дешевых сладостей

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой законодательно запретить продажу сладостей в алкогольных магазинах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, алкомаркеты намеренно привлекают детей, продавая сладости дешевле, чем в соседних супермаркетах. В результате такие магазины становятся для школьников привычным местом покупок.

«Когда по дороге из школы домой [ребенок] заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой. Поэтому здесь тоже нам надо подумать законодательно, как убрать этот подлог. Мы ищем решение, чтобы наши дети не заходили в алкогольные магазины, как в свои любимые магазины, где они ежедневно что-то покупают», – сказала Буцкая.

Также она считает необходимым сократить количество алкогольных магазинов, особенно в жилых домах.

«Очень бы хотелось, чтобы меньше, как таковых становилось вот этих точек, где продают алкоголь. Потому что мы видим, что порой в жилом доме через подъезд тот или иной [находится] магазин, в котором продают алкоголь», – заявила она.

О том, сколько алкомаркетов в Сургуте и как с ними обстоят дела – в фоторепортаже siapress.ru.