В поселке Сибиряк Тобольского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Сибиряк Тобольского района состоялось долгожданное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил местных жителей с этим значимым событием, подчеркнув важность обеспечения качественной и доступной медицинской помощи в каждом уголке региона.

Новый ФАП – это современное, энергоэффективное здание, отвечающее всем требованиям комфорта и функциональности. Внутри расположены просторный приемный кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям. Созданы комфортные условия как для работы медицинского персонала, так и для пациентов.

– Новое здание – тёплое, светлое, энергоэффективное, оснащено всем необходимым, есть приёмный кабинет и процедурная. Созданы комфортные условия для работы медиков, приёма взрослых и детей, – отметил Александр Моор в личном телеграм-канале.

Строительство ФАПа стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Этот проект направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи в сельской местности и малых населенных пунктах.

Открытие ФАПа в поселке Сибиряк – не единичный случай. С начала текущего года в Тюменской области уже введены в эксплуатацию три новых ФАПа: два в Тобольском районе и один в Нижнетавдинском. Кроме того, после капитального ремонта вновь открыла свои двери поликлиника в селе Упорово.

Правительство Тюменской области уделяет приоритетное внимание развитию системы здравоохранения, особенно в отдаленных районах. Создание современных и комфортных условий для оказания медицинской помощи является ключевым фактором повышения качества жизни населения и обеспечения его здоровья.

– Работу по созданию комфортных условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи будем продолжать! – заверил Александр Моор.