Тюменские власти ищут инвестора для строительства лыжероллерной трассы

Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Тюменского района приглашают частных инвесторов к участию в проекте по строительству лыжероллерной трассы в поселке Боровский. Проект предполагает создание современной спортивной инфраструктуры на условиях концессии или муниципально-частного партнерства (МЧП).

Проект оценивается в 119 миллионов рублей и включает в себя строительство 3-километровой лыжероллерной трассы на земельном участке площадью 15 гектаров. Инвестору предоставляется возможность не только построить трассу, но и развивать прилегающую территорию, согласовав с администрацией Тюменского района дополнительные объекты.

В рамках проекта планируется:

Установка малых архитектурных форм (МАФов) и спортивного оборудования;

Обустройство площадки для игры в городки;

Снос устаревших построек, таких как старый спорткомплекс и гаражи;

Развитие существующей спортивной зоны, включающей футбольное поле, беговые дорожки и баскетбольные площадки;

Предоставление дополнительных коммерческих услуг.



Готовая лыжероллерная трасса будет иметь пропускную способность 40 человек и сможет использоваться для проведения официальных соревнований районного и регионального уровней.

Отметим, что спортивная инфраструктура развивается в Тюменской области при поддержке региональных властей. В конце прошлого года в Тюмени была открыта новая ледовая арена.

– За последние пять лет мы открыли уже более 450 новых спортивных объектов в регионе. Ряд сооружений появились благодаря федеральным программам: «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» и «Бизнес спринт. Я выбираю спорт». Продолжаем работу по повышению доступности спорта и активного отдыха, – отмечал тогда губернатор Александр Моор.