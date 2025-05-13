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​Инвестиции в спорт: в Тюменском районе предлагают построить лыжероллерную трассу

Тюменские власти ищут инвестора для строительства лыжероллерной трассы

​Инвестиции в спорт: в Тюменском районе предлагают построить лыжероллерную трассу
Фото: vk.com/tmninvest

Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Тюменского района приглашают частных инвесторов к участию в проекте по строительству лыжероллерной трассы в поселке Боровский. Проект предполагает создание современной спортивной инфраструктуры на условиях концессии или муниципально-частного партнерства (МЧП).

Проект оценивается в 119 миллионов рублей и включает в себя строительство 3-километровой лыжероллерной трассы на земельном участке площадью 15 гектаров. Инвестору предоставляется возможность не только построить трассу, но и развивать прилегающую территорию, согласовав с администрацией Тюменского района дополнительные объекты.

В рамках проекта планируется:

  • Установка малых архитектурных форм (МАФов) и спортивного оборудования;
  • Обустройство площадки для игры в городки;
  • Снос устаревших построек, таких как старый спорткомплекс и гаражи;
  • Развитие существующей спортивной зоны, включающей футбольное поле, беговые дорожки и баскетбольные площадки;
  • Предоставление дополнительных коммерческих услуг.


    • Готовая лыжероллерная трасса будет иметь пропускную способность 40 человек и сможет использоваться для проведения официальных соревнований районного и регионального уровней.

    Отметим, что спортивная инфраструктура развивается в Тюменской области при поддержке региональных властей. В конце прошлого года в Тюмени была открыта новая ледовая арена.

    – За последние пять лет мы открыли уже более 450 новых спортивных объектов в регионе. Ряд сооружений появились благодаря федеральным программам: «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» и «Бизнес спринт. Я выбираю спорт». Продолжаем работу по повышению доступности спорта и активного отдыха, – отмечал тогда губернатор Александр Моор.


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    13 мая в 22:11, просмотров: 192, комментариев: 0
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