Более 79 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Более 79 тысяч жителей Тюменской области уже приняли участие в голосовании за дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Александр Моор подчеркнул значимость участия каждого жителя в определении будущего облика городов региона.

– Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» жители региона вносят реальный вклад в улучшение облика наших городов. За время реализации программы с 2019 по 2024 год в Тюменской области благоустроили 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. И это мы всё сделали вместе, – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

В этом году на голосование вынесены проекты благоустройства пяти территорий в Тюмени, Ишиме и Тобольске: сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени, территория между домами по ул. Карла Маркса, 62 в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске.

По словам Александра Моора, выбор жителей напрямую повлияет на наполнение этих пространств.

Онлайн-голосование проходит на портале «Госуслуги» и продлится до середины июня.