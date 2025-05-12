В России с 12 по 15 июня будут длинные выходные

В июне жителей страны ждут длинные выходные в честь Дня России. Согласно производственному календарю на 2025 год, нерабочими днями станут 12, 13, 14 и 15 июня − с четверга по воскресенье.

Это стало возможным благодаря переносу выходного с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня. Таким образом, неделя с 9 по 15 июня будет включать всего три рабочих дня − с понедельника по среду. Причем 11 июня, станет сокращенным рабочим днем.

Таким образом, в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных. Следующие длинные выходные ожидаются уже в ноябре − в честь Дня народного единства.

Единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году запланирована с 27 октября по 1 ноября. 1 ноября станет сокращенным днем, а затем последуют три выходных подряд − с 2 по 4 ноября.

Ранее юрист hh.ru Ольга Владимирова рассказала, что выгоднее брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней.