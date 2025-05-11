В Госдуме напомнили, что передача аккаунтов третьим лицам грозит уголовной ответственностью

Передача личного аккаунта в мессенджере за деньги может обернуться уголовным делом. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, в последние месяцы участились случаи, когда россияне соглашаются «сдать в аренду» свои профили в Telegram, VK и других сервисах – чаще всего за несколько тысяч рублей в неделю.

«Мотивация понятна: за «аренду» аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю, а обещания кажутся безобидными – «нужен просто доступ, ничего делать не придется». Но на деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем. <…> Юридически и фактически вы несете ответственность за действия, совершенные с вашего аккаунта», – рассказал депутат.

Он пояснил, что с арендованных аккаунтов рассылаются фишинговые ссылки, рекламируются нелегальные сервисы, криптовалютные аферы, а иногда они перепродаются в даркнете.

Таким образом, человек становится соучастником преступления – и может понести наказание по статье 159 УК РФ («Мошенничество») вплоть до 10 лет лишения свободы.