В поликлиниках Ишимского района появится современное диагностическое оборудование

В Областную больницу №4 (г. Ишим) поступило три новых диагностических аппарата, которые будут установлены в поликлиниках сел Армизонское и Большое Сорокино. Это два флюорографических комплекса и один рентгеновский аппарат, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Сейчас в поликлиниках идет капитальный ремонт, параллельно специалисты устанавливают новое оборудование.

По словам главного врача больницы Александра Синельникова, новые аппараты позволят повысить точность и безопасность медицинских обследований:

– Поставка нового оборудования — это важный шаг к улучшению качества медицинских услуг и повышению безопасности наших пациентов. Мы уверены, что благодаря этим технологиям сможем своевременно диагностировать болезни и предоставлять эффективную помощь каждому жителю нашей территории.

Обновление поликлиник и поставка нового оборудования проходят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».