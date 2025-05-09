Около 40% читателей siapress.ru никогда не курили

Количество курящих россиян с 2009 года снизилось более чем в два раза ‒ с 39,5% до 18,6%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, такой заметный результат удалось достичь благодаря мерам, направленным на снижение табачной зависимости среди населения.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать их отношение к курению.

В настоящий момент на сайте проголосовали 107 человек. Их мнения разделились следующим образом.

Большинство читателей (41,1%) заявили, что никогда не курили. 32,7% опрошенных отметили, что раньше курили, но бросили. Курят сейчас 10,3% участников – и, по их словам, все больше и больше. Столько же читателей (10,3%) курят нерегулярно и в небольших количествах. А 5,6% респондентов признались, что курят очень редко – по праздникам или в компании.

Аналогичный опрос в телеграм-канале показал схожие результаты.

Из 60 проголосовавших 38% никогда не курили, а 30% читателей сообщили, что бросили. Курят и все больше – 15%, еще 13% опрошенных делают это нерегулярно. Только 4% респондентов отметили, что курят очень редко.

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