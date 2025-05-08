Современные технологии помогают сохранять память о победе в Великой Отечественной войне

В России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустили новые цифровые инициативы, направленные на сохранение памяти о героическом прошлом. Проекты созданы при участии «Сбера» и задействуют технологии искусственного интеллекта, сообщает РБК.

Одним из проектов стало переосмысление поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». С помощью нейросетей три главы произведения были превращены в графическую поэму – с иллюстрациями, передающими настроение текста. Пользователям также доступна возможность создать видеооткрытки и прослушать фрагменты поэмы.

Другой проект связан с известной песней «День Победы». Она была переведена на 20 языков народов, участвовавших в войне, в том числе на языки народов России. На отдельной странице можно не только прослушать трек, но и создать персональные поздравления и стикеры.

Также обновлен онлайн-формат платформы «Бессмертный полк». Теперь пользователи могут увидеть своего героя в виртуальной колонне рядом с сослуживцами, а новая функция позволяет связаться с потомками других участников. Цифровой «Бессмертный полк» объединяет миллионы семей по всей стране уже пятый год подряд.