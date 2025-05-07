Паводок в Тюменской области: режим ЧС расширен, жителям пообещали выплаты

Число населенных пунктов в Тюменской области, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка, выросло до 15. Губернатор Александр Моор объявил о расширении географии ЧС, включив в список новые села и деревни в Абатском и Ишимском районах, а также частично город Ишим.

В зону подтопления в Ишиме попали девять садовых товариществ. Жители пострадавших населенных пунктов смогут получить единовременную помощь в размере 15 675 рублей при соблюдении одного из трех условий: невозможность проживания в своих домах, прерванное транспортное сообщение с другими населенными пунктами или нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что режим ЧС позволит оперативно принимать решения для борьбы с паводком:

– Режим ЧС позволяет нам более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий с использованием финансовых средств и материальных ресурсов из резервных фондов.

Жителям затопленных территорий рекомендуется следить за новостями и соблюдать рекомендации спасателей.