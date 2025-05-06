День Победы в Тюмени: «Бессмертный полк» возвращается на улицы и другие события

Тюменская область готовится к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году жителей региона ждет насыщенная программа мероприятий, сочетающая традиционные форматы и новые возможности участия.

Одним из самых долгожданных событий станет возвращение «Бессмертного полка» на улицы Тюмени после перерыва, связанного с пандемией. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем посте.

– Знаю, что очень многие с нетерпением ждали этого события, – подчеркнул глава региона. Те, кто не сможет принять участие в шествии лично, смогут присоединиться к онлайн-версии акции. До сегодняшнего дня на специальном сайте 2025.polkrf.ru принимались заявки на участие героев в онлайн-шествии, которое будет транслироваться 9 мая.

Помимо этого сотрудники департамента социального развития Тюменской области организовали праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в тюменском пансионате ветеранов войны и труда. Более 50 ветеранов стали участниками праздника.

– Традицию такого формата поздравления ветеранов мы ввели еще во время COVID-19. Ну и, конечно, в год 80-летия Великой Победы мы вновь не могли остаться в стороне, – отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

В качестве подарка от всего коллектива ветеранам пансионата была вручена мини-теплица.

В преддверии праздника в Тюмени прошла генеральная репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона. Жители и гости города смогли увидеть, как готовятся к празднику парадные расчеты и духовой оркестр. Тюменцев и гостей города приглашают на торжественное шествие 9 Мая в 10:00.

Для удобства жителей и гостей региона создан официальный сайт празднования 80-летия Победы, где собрана вся актуальная информация о праздничных мероприятиях.