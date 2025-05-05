Тобольские мастера получили признание на выставке «Сокровища Севера»

Тобольские мастера народного творчества успешно представили Тюменскую область на XX Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2025», проходившей с 28 апреля по 2 мая на ВДНХ в Москве. Их работы были высоко оценены жюри и отмечены наградами, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Косторез Ольга Турышева получила диплом II степени в конкурсе «Лучшее произведение национального народного творчества» в номинации «Художественная обработка кости и рога». На выставке она представила свою работу «Легенды Ямала», вдохновленную преданиями о духе Севера.

Мастер по созданию традиционной татарской обуви Шайдулла Хамидуллин удостоен специального приза за сохранение традиций. Он создает уникальные ичиги, украшая их жемчугом, камнями, золотным шитьем и канителью, используя различные техники шитья. На выставке мастер представил татарские сапоги с мозаикой и золотной вышивкой, выполненные в традиционном стиле.

Выставка «Сокровища Севера» – это крупнейшее мероприятие, ежегодно объединяющее сотни мастеров, художников и представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, стремящихся сохранить и популяризировать уникальную культуру северных регионов России. В этом году, помимо экспозиции, на ВДНХ работала уличная площадка «Оленеводческое стойбище», где были представлены традиционные жилища северных народов и деликатесы из оленины и северной рыбы. Выставка сопровождалась обширной культурной программой, включавшей фестивали, конкурсы и спортивные состязания.