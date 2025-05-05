Сургутские стоматологи прокомментировали новую технологию выращивания человеческих зубов в челюстях свиней

Американским ученым удалось вырастить зубоподобные структуры в челюстях свиней, используя клетки человека. Исследование провела команда из Школы стоматологии Университета Тафтса под руководством профессора Памелы Йелик. Работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine.

По информации исследователей, клетки пульпы, извлеченные из человеческих удаленных зубов, объединили с эпителиальными клетками из зачатков зубов свиней. Полученную биоматерию поместили в специальный каркас и имплантировали во взрослую свиную челюсть. Через несколько месяцев у животных начали развиваться структуры, аналогичные настоящим человеческим зубам – с тем же механизмом формирования, как у естественных.

«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», – рассказала профессор Йелик.

Она добавила, что следующий шаг – добиться полноценного роста зубов непосредственно в челюсти человека, без этапа лабораторного выращивания.

Однако сургутские специалисты предполагают, что новая технология будет использоваться в практике только через несколько десятков лет. Таким мнением с корреспондентом siapress.ru поделился стоматолог клиники Dr.Pavlov Александр Павлов.

«Лет через 20-30 можно будет об этом поговорить. Пока это еще рано все. Одно дело вырастить зуб – это не тяжело. Тяжело его расположить в челюсть, потому что без зуба она атрофируется. И расположить правильно зуб и получить откуда-то костную ткань – это абсолютно другой вопрос», – говорит он.

По словам Павлова, современные технологии восстановления зубов шагнули далеко вперед – но в других направлениях. Среди активно применяемых решений он называет лечение без бормашины с помощью пескоструйного аппарата Aqua Care, а также интраоральное сканирование.

«Сейчас на каждом углу есть такая фишка. Но я бы не сказал, что это новая технология. Ей уже лет 20. Но благодаря Китаю она подешевела и стала более доступна для масс. Новых технологий много. Например, препарирование зубов при помощи лазера. Классная технология, но аппарат стоит порядка семи миллионов рублей», – рассказал специалист.

Сравнивая уровень отечественной стоматологии с так называемым «медицинским туризмом», эксперт подчеркивает: лечиться за рубежом может быть и дешевле, но пациент может столкнуться с рисками.

«Во Вьетнаме, например, стоматология – одна из самых дешевых. Но дешевая – не значит передовая. Да, лечение там или, скажем, в Китае может обойтись гораздо дешевле, чем у нас. Но проблема медицинского туризма в том, что клиники за рубежом, как правило, не несут ответственности за результат. У меня есть коллеги-кардиохирурги, которые после операций, сделанных в Израиле, вынуждены были все переделывать – ощущение, что вмешательство провели топором. С имплантацией зубов в Китае и Вьетнаме та же история. Да, пациенту все ставят, все красиво и отлично. Но для того, чтобы имплант прижился в кости, нужно время – минимум шесть недель, а часто и больше. Перелом же тоже не заживает за день – уходит шесть-восемь недель. То же самое происходит и с костной тканью при имплантации. А кто будет сидеть два месяца во Вьетнаме и ждать? В моменте все выглядит хорошо, а потом – приезжают домой, и все приходится переделывать», – говорит Павлов.

Другой специалист из Сургута, пожелавший остаться анонимным, также считает, что говорить о массовом применении технологии выращивания человеческих зубов в челюстях свиней пока рано: «Ученым еще очень много предстоит доработать. Там масса нюансов, которые пока нереализуемы. В нашем поколении этого точно можно не ждать. Так что не ждем у моря погоды – есть импланты, которые уже успешно заменяют зубы».