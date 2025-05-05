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Наличные под матрасом и не только: как и сколько денег хранят жители России

Доля наличных у россиян достигла исторического минимума

Наличные под матрасом и не только: как и сколько денег хранят жители России
Предоставлено компанией

Каждый второй россиянин хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. В основном дома лежит небольшая сумма – до 30 тысяч рублей.

Около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а 20% – в разного рода копилках, столько же имеют опыт «заначки» в книгах. 12% кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% россиян хранят наличные по старинке действительно под матрасом.

Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома – за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тысяч рублей (более 40% опрошенных) или от 30 до 100 тысяч рублей (более 30% респондентов).

Такие результаты в ходе исследования получил ВТБ. При этом, по оценке банка, доля наличных у россиян сейчас на историческом минимуме за последние шесть лет.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 132, комментариев: 0
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