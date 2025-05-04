«ЮТэйр» объясняет убытки обесценением активов, ростом расходов по кредитам и изменением налоговой ставки

«ЮТэйр» по итогам 2024 года зафиксировала чистый убыток в размере 7,05 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет компании.

«Формирование чистого убытка обусловлено в основном признанием обесценения прочих основных средств, пересчетом отложенных налоговых обязательств по ставке 25%, а также ростом финансовых расходов по обслуживанию кредитов и займов, задолженности по аренде, отмечается в отчете. Компания также фиксирует на конец прошлого года дефицит чистого оборотного капитала: он сформирован в основном задолженностью перед иностранными лизингодателями, погашение которой не ожидается в течение ближайшего года», – передает издание.

При этом выручка «ЮТэйр» выросла на 14% и достигла 113,3 млрд рублей. Основной доход принесли регулярные рейсы (65,7 млрд рублей), вертолетные перевозки в России (более 23 млрд рублей) и чартеры (17,8 млрд рублей). Географически основная выручка была получена на территории России – 84,2 млрд рублей, за рубежом – 29,1 млрд рублей.

Как уточняется в отчете, операционная прибыль по итогам года составила 8,3 млрд рублей – это на 17,5% ниже уровня 2023 года.

На конец 2024 года объем долгосрочных обязательств «ЮТэйр» составил 67,7 млрд рублей (в том числе 26,7 млрд – кредиты и займы), краткосрочные – 48,2 млрд рублей.

Также в январе 2024 года авиагруппа ликвидировала свою дочернюю компанию в ЮАР. Скорее всего в отчете говорится о UTair South Africa, которая занималась техобслуживанием вертолетов и грузовыми перевозками. Как отмечается в документе, закрытие предприятия не оказало существенного влияния на финансовые результаты группы.