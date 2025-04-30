В Тюменской области стартовал седьмой сезон «Школы фермера»

В Тюмени стартовал седьмой региональный поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Программа, рассчитанная на 2,5 месяца, призвана помочь участникам освоить основы сельскохозяйственного предпринимательства и агротуризма. В этом году обучение проходят 30 человек, среди них есть ветераны специальной военной операции.

Занятия охватят широкий спектр тем: от финансовой грамотности и составления бизнес-планов до современных агротехнологий и нюансов управления сельскохозяйственным бизнесом. По окончании обучения участники представят свои разработанные бизнес-планы.

– Сегодня на мероприятии собрались люди совершенно разных профессий, но у каждого из них есть своя цель – развиваться в сфере сельского хозяйства. Задача проекта «Школа фермера» состоит в том, чтобы предоставить эту возможность участникам, получить ценные знания, перенять опыт и практику успешных предпринимателей и стать частью АПК», – отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.