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​Туристический маршрут по Тюменской области можно проложить по интерактивной карте

Тур по Тюменской области на майские праздники можно выбрать на онлайн-карте

​Туристический маршрут по Тюменской области можно проложить по интерактивной карте
Фото: admtyumen.ru

В преддверии майских праздников департамент информатизации Тюменской области напомнил жителям и гостям региона о возможностях онлайн-ресурсов для планирования отдыха.

На Геопортале Тюменской области доступна интерактивная «Туристическая карта». Здесь собрана вся необходимая информация для путешественников: от санаториев и термальных источников до музеев, баз отдыха и гастрономических заведений. Удобный интерфейс позволяет не только найти интересующий объект, но и узнать его контакты, часы работы и общую информацию.

«Туристическая карта» – не просто перечень мест, а динамичный инструмент, который позволяет пользователям фильтровать объекты по типу, что значительно упрощает планирование отдыха, например, если вы ищете только термальные источники или конкретные памятники архитектуры.

Тем, кто интересуется историей, департамент рекомендует посетить портал «Память народа», созданный Министерством обороны РФ. Этот ресурс содержит огромный объем информации об участниках Великой Отечественной войны, документах о боевых действиях и военных операциях. С помощью интерактивных карт можно отследить ход военных действий и линию фронта на протяжении всей войны. Это уникальная возможность почтить память героев и узнать больше об истории своей страны.

Оба ресурса доступны на сайте Геопортала Тюменской области.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 46, комментариев: 0
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