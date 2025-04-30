В селах Казанского и Абатского районов введен режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком, затронувшим пять населенных пунктов в Казанском и Абатском районах. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 мая.

Ранее режим ЧС был объявлен на муниципальном уровне в Казанском районе.

Введение режима ЧС позволит правительству региона и местным властям оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации его последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Это позволит более эффективно координировать действия служб и быстрее оказывать помощь пострадавшим.

Жители населенных пунктов, где будет действовать режим ЧС регионального уровня, получат право на единовременную материальную помощь.

– Право на ее получение имеют только те граждане, которые в результате чрезвычайной ситуации потеряли возможность проживать в своих домах, или если прервано транспортное сообщение с благополучными территориями, или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, – отметил глава региона в личном телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что при возникновении угрозы подтопления режим ЧС регионального уровня будет введен в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме. Власти региона внимательно следят за развитием ситуации и готовы оперативно реагировать на любые изменения, чтобы минимизировать последствия паводка для населения.