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​В ЦБ заявили о необходимости снижения цены отсечения на нефть

ЦБ и Минфин обсуждают снижение бюджетного ориентира на нефть до $50 за баррель

​В ЦБ заявили о необходимости снижения цены отсечения на нефть
Фото: freepik.com

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил о назревшей необходимости пересмотра цены отсечения для российской нефти в рамках бюджетного правила. Об этом он сообщил на бизнес-завтраке «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки», передает РБК.

Сейчас уровень отсечения установлен на $60 за баррель сорта Urals, однако фактическая цена уже опустилась ниже этой отметки. В марте средняя стоимость составила $58,99, и Минфин был вынужден продавать валюту из ФНБ для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.

«Если цены на нефть действительно долгое время будут оставаться ниже $60, то ФНБ рано или поздно просто исчерпается ‒ там не так много ликвидных средств», ‒ подчеркнул Тремасов.

Он отметил, что снижение цены отсечения приведет к сокращению бюджетных расходов, а значит, будет способствовать снижению инфляционного давления. В этом контексте возможна также корректировка нейтральной ключевой ставки ‒ ориентира для долгосрочной стоимости заимствований в экономике.

По данным Минфина, в апреле ведомство возобновило продажу валюты из ФНБ впервые с января 2024 года. Ликвидная часть фонда сократилась до минимума с 2019 года ‒ 3,4 трлн рублей.

Тремасов также напомнил, что повышение цены отсечения в прошлом году стало одним из факторов, повлиявших на повышение оценки нейтральной ставки до 7,5-8,5%. По его мнению, возврат к более жесткой бюджетной политике может снизить эту планку и поддержать стабильность финансовой системы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил о необходимости адаптации бюджетного правила к новым условиям, включая торговые ограничения и нестабильные сырьевые рынки. По информации РБК, обсуждается вариант снижения цены отсечения до $50 за баррель, но окончательное решение пока не принято.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году цена нефти Urals будет на уровне $56 ‒ ниже текущей отсечки.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 116, комментариев: 0
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