На сайте «Аэрофлота» в тестовом режиме работает опция корректировки данных в авиабилете

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила новую услугу ‒ теперь пассажиры могут самостоятельно исправлять ошибки в паспортных данных и ФИО, указанных в авиабилете. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 22.04.2025 в билетах, оформленных в контакт-центре, на сайте Аэрофлота, в офисах собственных продаж скорректировать написание ФИО и данных документа пассажира возможно на сайте в разделе «Управление бронированием». В билетах, оформленных в агентствах или на сайтах сторонних компаний, корректировка доступна в день вылета рейса», ‒ говорится в сообщении.

Чтобы внести изменения, необходимо зайти на страницу «Управление бронированием», ввести код бронирования и фамилию латиницей. Затем в разделе «Данные о пассажирах» выбрать пункт «Корректировка паспортных данных, даты рождения» и указать, какие сведения требуют исправления. Также потребуется прикрепить подтверждающие документы.

В «Аэрофлоте» уточнили, что новая функция работает в тестовом режиме.