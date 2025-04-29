Тюменская область объявляет войну «серым» майнерам: от подомовых обходов до уголовной ответственности

В Тюменской области принят комплексный план по борьбе с нелегальным майнингом криптовалют, представляющим угрозу для стабильности электроснабжения и безопасности региона. План, представленный директором департамента ЖКХ Семёном Тегенцевым, включает в себя широкий спектр мер – от подомовых обходов до отключения электроэнергии и привлечения к уголовной ответственности.

По данным налоговой службы, в Тюменской области нет официально зарегистрированных точек майнинга криптовалют, однако власти региона всерьез обеспокоены проблемой «серого» майнинга.

Основные пункты плана:

Активные поисковые мероприятия: проведение подомовых обходов и осмотров территорий для выявления признаков незаконного майнинга.

Информирование правоохранительных органов: оперативное уведомление УМВД России по Тюменской области о каждом выявленном случае.

Немедленное отключение: незамедлительное ограничение электроснабжения в отношении объектов, уличенных в незаконном майнинге.

Заместитель губернатора Павел Перевалов подчеркнул серьезность намерений властей:

– Первое — это незамедлительное отключение майнера. Неважно, где он находится в индивидуальном доме, промышленном объекте и, тем более, многоквартирном доме. Второе, будет проводиться анализ объёма потреблённой им энергии, стоимость которой он обязан возместить. И третье, административная и уголовная ответственность. Такая деятельность является незаконным предпринимательством. Наносится вред общему имуществу. Есть несколько статей, по которым правоохранительные органы смогут привлечь таких лиц.

Принятие комплексного плана обусловлено высоким риском сбоев в электроснабжении и возникновения пожаров, вызванных значительной нагрузкой на сети, создаваемой «серыми» майнерами. План утвержден и обязателен к исполнению.