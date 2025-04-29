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​Шесть культурных проектов в Тюменской области получат поддержку

Нейросети помогут сохранить народные традиции в Тюменской области

​Шесть культурных проектов в Тюменской области получат поддержку
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области объявлены победители конкурса среди некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры. Шесть проектов, охватывающих широкий спектр направлений – от поддержки семейных ценностей до развития народных промыслов, получат финансирование в размере от 625 до 650 тысяч рублей.

Среди победителей выделяется проект «Территория в цифре» от Культурно-просветительского центра развития креативных компетенций. В рамках этого начинания сотрудники учреждений культуры региона пройдут обучение работе с нейросетями. Использование нейросетей позволит учреждениям культуры создавать более современный и привлекательный контент, расширять аудиторию и находить новые способы сохранения и популяризации культурного наследия.

Помимо этого, поддержку получат и другие значимые инициативы:

  • «Край сказочных вселенных» – семейный фестиваль в Приишимье, посвященный фольклору и декоративному творчеству, организованный Центром социокультурных проектов «Союз».
  • «Поверь в себя!» – инклюзивный проект от театральной студии «Девиарт», направленный на реабилитацию людей с ОВЗ через искусство. Участники пройдут мастер-классы по вокалу, хореографии, сценическому мастерству и жестовому пению, чтобы подготовить инклюзивный концерт.
  • «Следствие Наследствие» – создание настольной игры, посвященной нематериальному этнокультурному достоянию Казанского района Центром молодежных инициатив «Импульс».
  • «Братских народов союз вековой» – цикл просветительских и творческих мероприятий для воспитанников детских садов Пришимья и их семей, рассказывающий о традициях народов Тюменской области, организованный Центром социальных проектов «Вектор развития».
  • «Детская школа художественных ремесел «Земля искусства»» – проект Дома народных художественных промыслов и ремесел, в рамках которого дети будут изучать основы традиционных промыслов и ремесел региона.

Отметим, что поддержка этих проектов – важный шаг в развитии культурной сферы региона и сохранении его уникального наследия. Внедрение современных технологий, таких как нейросети, в сочетании с традиционными формами искусства и поддержки, обещает сделать культурную жизнь Тюменской области еще более насыщенной и интересной.


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Сегодня в 21:29, просмотров: 89, комментариев: 0
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