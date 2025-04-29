90% выпускников колледжей в Тюменской области трудоустраиваются по специальности

Тюменская область активно адаптирует систему среднего профессионального образования под текущие и будущие вызовы рынка труда, делая ставку на проект «Кадры под ключ». Об этом заявил губернатор Александр Моор в ходе посещения Ялуторовского агротехнологического колледжа, где на средства областного бюджета модернизированы и оснащены современным оборудованием восемь учебных мастерских.

Губернатор отметил, что Ялуторовский колледж является хорошим примером развития:

– Могу отметить, что сегодня Ялуторовский колледж – хороший образец развития. Перед нами стоит большая и сложная задача адаптации системы среднего профессионального образования под текущие, а самое главное – под будущие вызовы рынка труда

Важным критерием оценки эффективности подготовки кадров является доля выпускников колледжей и техникумов, трудоустроившихся по специальности. В Тюменской области этот показатель достигает впечатляющих 90%. Проект «Кадры под ключ» позволяет инвесторам заключать соглашения с конкретными образовательными учреждениями по подготовке специалистов с нужными компетенциями и принимать непосредственное участие в их обучении, обеспечивая соответствие навыков потребностям рынка.