16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,5467   EUR  93,1801  

Новости

Больше новостей
Поедете в Оман?
Комментировать
0
Пляжный отпуск в этом году проведете:
Комментировать
0
Ваше отношение к курению?
Комментировать
0
Больше опросов

Педагоги не должны проводить более шести уроков в день – Минпросвещения

В России нормируют учебную нагрузку для педагогов

Педагоги не должны проводить более шести уроков в день – Минпросвещения
Фото: медиасток.рф

Министерство просвещения РФ установило максимально допустимую учебную нагрузку для педагогов – не более 5-6 уроков в день. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей, передает ТАСС.

«Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки – это средняя нагрузка на педагога – 5-6 уроков, не больше», – заявил министр.

Он также подчеркнул необходимость внедрения единых типовых регламентов работы школ. По его словам, сейчас Минпросвещения направляет рекомендательные штатные расписания, однако для закрепления этих норм требуются законодательные изменения.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:00, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Весеннее пробуждение кожи: как подготовиться к лету // ONLINE 1158
  2. ​Город к празднику готов: в Сургуте устанавливают новые композиции к 80-летию Победы 751
  3. Руслан Кухарук выступил с первым годовым отчетом о работе перед думой Югры. О чем рассказал губернатор? 517
  4. ​Югра приняла очередной Всероссийский форум национального единства 476
  5. ​Достраивать второй мост через Обь в районе Сургута помогут студенческие отряды 464
  6. То, что сургутский крематорий не уступает новосибирскому, – заслуга наших проектировщиков 460
  7. ​В Сургуте пройдет первый этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» 450
  8. Сургут объединил 2,5 тысячи участников на конференции по образованию 428
  9. ​Руслан Кухарук возглавит делегацию Югры на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте 425
  10. ​Учебная тревога: в Сургуте 29 и 30 апреля отработают действия на случай ЧС в школах 288
  1. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 2926
  2. ​Парковка есть ‒ совести нет! 1851
  3. ​Тяжелейший сорок второй. На повестке дня… 1720
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 1668
  5. Появились новые подробности трагедии в бане под Сургутом 1359
  6. ​«ЗвОнит» или «звонИт»: ударение в слове может поменяться 1341
  7. «Давайте будем честны…»: губернатор Югры признал роль мигрантов в повышении рождаемости 1335
  8. ​Благоустройство набережной возле СОКБ и «Газпрома» выглядит как профанация: зачем голосовать за то, что не будут использовать? 1327
  9. Осадки, ветер и ночные заморозки: погода в Югре на выходные 1226
  10. ​В магазинах Нижневартовска нашли фальсифицированную молочную продукцию − часть партий уже изъяли 1192
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 15086
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 8279
  3. ​Старое доброе… скучное? 5589
  4. ​Проклятый спортивный ангар 5496
  5. ​Концепция, а не проект 4907
  6. ​Демографическая катастрофа: в России зафиксировали антирекорд рождаемости 4186
  7. Не осквернить память предшественников 3791
  8. Дайте учителям учить 3487
  9. ​СурГПУ − 30 лет в статусе вуза // ONLINE 3211
  10. ​Суровая правда окопной жизни 3006

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика