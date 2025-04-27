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​Сенатор Лукин рассказал, как ускорить замену старых лифтов в России

Проблему старых лифтов планируют решить льготным факторингом

​Сенатор Лукин рассказал, как ускорить замену старых лифтов в России
Фото: siapress.ru

В России планируют активизировать замену устаревших лифтов. Вопрос обсудили на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера 24 апреля.

Сенатор Сергей Лукин напомнил, что по данным Минстроя, сегодня в стране 59 тыс. лифтов, которые уже выработали срок службы. К 2030 году их количество может вырасти до 110 тыс. Среди основных причин замедления программы замены он назвал нехватку средств на капитальный ремонт, срывы аукционов и высокую ключевую ставку Центробанка. В 2024 году торги на замену около 4 тыс. лифтов не состоялись – это в четыре раза больше, чем в 2022-2023 годах.

«Кроме того, высокая ключевая ставка ЦБ, недостаточное авансирование (0-30%) со стороны фондов капремонта никак не способствуют решению проблемы. Среди причин пробуксовки можно назвать и долгие рассрочки платежей (до 5 лет), которые делают проекты непривлекательными для бизнеса. При этом российские заводы (Щербинский лифтостроительный, «Евролифтмаш», «Мослифт» и др.), способные выпускать до 50 тыс. лифтов в год, загружены менее чем на 50% свой реальной мощности», – рассказали siapress.ruв пресс-службе сенатора.

Чтобы ускорить обновление лифтов, Минпромторг совместно с «ДОМ.РФ» разработал механизм льготного факторинга. Отмечается, что он позволит снизить финансовую нагрузку на производителей лифтов, увеличить темпы замены оборудования на 2 тыс. лифтов в год, а также экономить до 1 млн руб. на одном лифте (при средней стоимости 3,8 млн руб.).

Вместе с тем, Лукин подчеркнул, что без федеральной поддержки регионам справиться с проблемой будет сложно.

«Проблема изношенных лифтов требует системного подхода и господдержки. Реализация «дорожной карты» должна не только улучшить качество жизни граждан, но и дать импульс российской промышленности, обеспечив загрузку отечественных предприятий», – добавил он.

На заседании также обсуждали вариант обязательного авансирования подрядчиков на 80% от суммы контракта. Однако Минстрой предупредил, что эта мера может затруднить замену лифтов в регионах с небольшими фондами капремонта.

В итоге было решено активизировать внедрение льготного факторинга как наиболее эффективного решения в текущих экономических условиях.

Напоминаем, ранее в России продлили срок службы устаревших лифтов до 2030 года.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 158, комментариев: 0
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