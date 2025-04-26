Читатели siapress.ru поделились мнением о судьбе Дома пионеров

Долгие годы в Сургуте разгорались споры вокруг знакового для города здания Дома пионеров: реконструировать или снести. В итоге исторический объект не удалось сохранить ‒ его признали аварийным и собираются сносить.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать, что, по их мнению, следует сделать с Домом пионеров – последним сохранившимся историческим зданием Сургута.

В настоящий момент на сайте проголосовали 104 человека. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (34,6%) высказались за реконструкцию здания в его 100-процентно прежнем виде. Вариант восстановления Дома пионеров с элементами сочетания старой и новой архитектуры выбрали 26,9% опрошенных. 21,2% респондентов хотят, чтобы на этом месте разбили сквер с памятной инсталляцией. Идею построить на этом месте жилой дом поддержали 6,7% участников опроса. А 10,6% читателей отметили, что им все равно.

Аналогичный опрос в телеграм-канале siapress.ru показал схожие результаты.

Из 65 проголосовавших 51% выбрали вариант полной реконструкции здания. За восстановление с сочетанием старой и новой архитектуры высказались 32% читателей. Построить сквер с памятной инсталляцией предложили 14% участников. Примечательно, что никто из опрошенных в телеграм-канале не поддержал идею строительства жилого дома на месте здания. А 3% проголосовавших ответили, что им все равно.

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