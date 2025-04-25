В РАН объяснили, почему слово «звонит» в будущем будет звучать иначе

В будущем в русском языке ударение в слове «звонит» будет ставиться на первый слог ‒ «звОнит». Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка РАН имени В. В. Виноградова Мария Каленчук в разговоре с РИА Новости.

«Сюжет с ударением на слово «звонит». Почему сейчас налево и направо говорят «звОнит», а не «звонИт»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом («ЗвОнит». ‒ Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на «ить» в последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», ‒ отметила она.

Филолог также отметила, что процесс изменения ударения на первый слог происходит небыстро, но уже начался, и, скорее всего, дойдет до конца.