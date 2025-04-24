Тюменские врачи предупреждают: любое количество алкоголя увеличивает риск развития рака

Уже доказано, что даже умеренное употребление алкоголя может стать причиной серьезных онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не существует безопасной дозы алкоголя – любой его объем повышает риск развития рака. При этом, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем выше вероятность столкнуться с онкологией.

– Здоровый образ жизни – это не просто модное выражение, а основа для достижения долгожительства и поддержания высокого качества жизни, – подчеркивает Асель Сафронова, врач-онколог Многопрофильного консультативно-диагностического центра. – Люди, которые ведут здоровый образ жизни, имеют онкологические заболевания значительно реже.

Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Повреждая клетки, он увеличивает риск их злокачественного перерождения. Риск напрямую зависит от количества выпитого и продолжительности употребления. Кроме того, алкоголь оказывает влияние на женские гормоны, стимулируя рост клеток и повышая риск развития рака молочной железы.

ВОЗ связывает употребление алкоголя как минимум с семью видами рака:

Рак ротовой полости

Рак глотки

Рак гортани

Рак пищевода

Рак кишечника (толстой и прямой кишки)

Рак печени

Рак молочной железы



В департаменте здравоохранения Тюменской области призвали к осознанному отношению к своему здоровью и напомнили о необходимости регулярных профилактических осмотров.