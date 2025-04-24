Запрет на посещение лесов и сжигание мусора в Тюменской области продлен

В Тюменской области продлен особый противопожарный режим до 15 мая. Соответствующее постановление было подписано губернатором региона Александром Моором по итогам президиума правительства.

Продление режима связано с сохраняющейся опасностью возникновения лесных пожаров. Несмотря на благоприятные погодные условия с периодическими дождями и небольшим количеством жарких дней, в регионе уже зарегистрировано более 50 ландшафтных пожаров.

В связи с этим, в области сохраняется полный запрет на посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачных и приусадебных участках.

– Погода пока нам на руку, периодически идут дожди, жарких дней было немного. Но мы уже зафиксировали свыше 50 ландшафтных пожаров. Как и раньше, главная причина возгораний – человеческая небрежность и самоуверенность, – отметил Александр Моор в личном телеграм-канале. – В такой ситуации лучше в леса пока никого не пускать. Тем более впереди майские праздники. Важно не допустить обострения пожароопасной обстановки на территории области.