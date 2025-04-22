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Снести и построить жилой дом 6.7%

Реконструировать в виде сочетания старой и новой архитектуры и придать новому сооружению и пространству вокруг новое наполнение 26.9%

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​Определяем будущее: в Тюменской области стартовало голосование за новые объекты благоустройства

Жителей Тюменской области призывают принять участие в голосовании за объекты благоустройства

​Определяем будущее: в Тюменской области стартовало голосование за новые объекты благоустройства
t.me/av_moor

Жители Тюменской области могут напрямую влиять на облик своих городов: началось онлайн-голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства.

В 2025 году в голосовании участвуют пять территорий в Тюмени, Ишиме и Тобольске: сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени, территория между домами по ул. Карла Маркса, 62 в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Важно, что именно от выбора жителей зависит наполнение этих пространств.

Онлайн-голосование проходит на портале «Госуслуги». Это простой и доступный способ выразить свое мнение и внести вклад в создание комфортной городской среды.

– Понравившийся дизайн-проект можно выбрать на портале «Госуслуги». Именно от нас с вами зависит, какими станут общественные пространства: будет ли там больше лавочек, появятся ли уличные тренажеры, площадки для выгула собак. Все это мы решаем сообща, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общественные пространства активно благоустраивают в Тюменской области с 2019 года.


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Сегодня в 20:22, просмотров: 80, комментариев: 0
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