В Тюменской области готовятся к летней кампании оздоровления детей

Тюменская область активно готовится к летнему сезону детского отдыха, планируя охватить различными формами занятости и оздоровления рекордные 96% школьников региона. Об этом стало известно на совещании под руководством вице-губернатора Ольги Кузнечевских, посвященном подготовке к летней кампании.

Особое внимание уделяется качеству отдыха и безопасности детей. Все 669 организаций, готовых принять ребят этим летом (на 10 больше, чем в прошлом году, включая вновь открывшийся лагерь «Снежинка»), должны в полном объеме выполнить нормативные требования Роспотребнадзора, МЧС России и органов внутренних дел.

В приоритете – дети участников специальной военной операции, ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей. Для них сохранены все льготные программы, а детям погибших военнослужащих предоставлено первоочередное право на получение путевок.

В этом году летние лагеря Тюменской области будут отмечать 80-летие Великой Победы и проводить мероприятия в рамках регионального Года героев. Это значит, что программа отдыха будет насыщена патриотическими мероприятиями, направленными на воспитание у детей чувства гордости за свою страну и уважения к ее героям.

Чтобы обеспечить высокий уровень подготовки кадров для летних лагерей, в регионе увеличено количество вожатых, проходящих профессиональное обучение.

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что задачи по обеспечению качественного, интересного и безопасного отдыха детей могут быть успешно решены только на основе эффективного межведомственного взаимодействия.