Губернатор поблагодарил муниципалитеты Тюменской области за эффективную работу

От создания комфортной среды для жителей до плетения маскировочных сетей для фронта – муниципалитеты Тюменской области стали незаменимыми помощниками регионального правительства в решении самых разных задач. Губернатор Александр Моор, встречаясь с председателем Совета муниципальных образований Виктором Воллертом, особо отметил их вклад, подчеркнув, что именно благодаря активному участию на местах удается успешно реализовывать масштабные проекты и оперативно реагировать на возникающие вызовы.

Причем, муниципалитеты не просто выполняют задачи «сверху», а проявляют инициативу и творческий подход. Муниципалитеты Тюменской области успешно реализуют не только социальные проекты, но и проекты, направленные на развитие территорий, благоустройство и создание комфортной среды для жизни. Это подтверждают победы представителей региона на престижной Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Чтобы работа муниципалитетов была еще более эффективной, Совет муниципальных образований оказывает им методическую поддержку, обобщает передовой опыт и помогает внедрять новые технологии.

– Вы создаете основу уверенного развития каждой территории и нашего региона в целом. Только вместе и только единой командой будем добиваться новых побед, – обратился к муниципальным командам Александр Моор.