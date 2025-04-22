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В вузы без ЕГЭ, запреты для иноагентов и освобождение от призыва: президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов

Путин подписал законы о новых мерах для иноагентов, добровольцев и поступающих в вузы

В вузы без ЕГЭ, запреты для иноагентов и освобождение от призыва: президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 21 апреля подписал ряд законов, касающихся нацбезопасности, образования и военной службы. Среди нововведений – ужесточение наказания за дискредитацию ВС РФ, новые ограничения для иностранных агентов, освобождение добровольцев от службы по призыву и поступление в вузы без ЕГЭ для выпускников колледжей. Все документы опубликованы на официальном портале правовых актов.

Несообщение о диверсии станет уголовным преступлением

Теперь граждане, которые достоверно знают о подготовке диверсии, но не сообщают об этом в правоохранительные органы, будут нести уголовную ответственность. Соответствующие изменения внесены в статью 205.6 УК РФ. Нарушителям грозит до одного года лишения свободы.

Иноагентам запретили просвещать и обучать

Для лиц, признанных иностранными агентами, вводится полный запрет на осуществление образовательной и просветительской деятельности, вне зависимости от возраста обучаемых. Ранее запрет был только в отношении детей. Теперь аннулируется и лицензия на образовательную деятельность, если она была выдана до признания иноагентом.

Расширены основания для признания иноагентом

Список критериев стал шире: иноагентами могут признать тех, кто содействует международным организациям, не включающим Россию (например, Международный уголовный суд), а также лица, вовлекающие россиян в сбор сведений в сфере военно-технической деятельности, потенциально угрожающих безопасности страны. Также под статус попадают участники создания и распространения таких материалов.

Ужесточено наказание за дискредитацию ВС РФ

Президент подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. Теперь за подобные действия, если они совершены за вознаграждение или по корыстным мотивам, может грозить до семи лет лишения свободы.

Документ также вводит наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против российских военнослужащих или должностных лиц. За это также предусмотрено наказание до семи лет заключения.

Кроме того, до пяти лет тюрьмы может грозить за призывы к введению санкций против РФ, если они были сделаны по найму или из личной выгоды.

Освобождение от службы по призыву для добровольцев

Добровольцы-контрактники, отслужившие более полугода, освобождаются от обязательной срочной службы. Это распространяется на тех, кто участвовал в боевых задачах за пределами РФ и в контртеррористических операциях, а также на служивших в формированиях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Поступление в вузы без ЕГЭ для выпускников колледжей

Новый закон позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если специальность в вузе совпадает с полученной в колледже. В этом случае абитуриенты будут проходить вступительные экзамены. При несоответствии направлений – ЕГЭ остается обязательным.


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