Тюменская область привлекает инвесторов в нефтегазовую отрасль

Тюменская область представила свой инвестиционный потенциал в нефтегазовой отрасли московскому бизнес-сообществу, стремясь привлечь новые инвестиции и укрепить позиции региона как одного из ключевых центров нефтегазовой промышленности России. Презентация прошла в представительстве правительства Тюменской области в Москве и собрала около 50 инвесторов.

Важным аспектом презентации стал акцент на развитии Нефтегазового кластера Тюменской области. Генеральный директор Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Сакевич рассказал о преимуществах вступления в кластер и возможностях, которые он открывает для партнеров.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов представил схему взаимодействия с инвестором на территории Тюменской области, демонстрируя готовность региона к сотрудничеству и созданию благоприятных условий для бизнеса.

Тюменская область делает ставку на интеграцию науки и бизнеса, предлагая инвесторам участвовать в разработке образовательных программ и научно-исследовательских проектов в рамках Межвузовского кампуса. Это позволит компаниям готовить квалифицированные кадры и разрабатывать инновационные решения для нефтегазовой отрасли.

В рамках мероприятия состоялись переговоры с иностранными партнерами из КНР и ОАЭ, а также были подписаны соглашения о сотрудничестве Нефтегазового кластера с Агентством по технологическому развитию и компанией «Горизонт покрытий», что свидетельствует о растущем интересе к Тюменской области со стороны как российских, так и зарубежных инвесторов.

Организатором мероприятия выступило Инвестиционное агентство Тюменской области совместно с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер».