Родители выпускников смогут следить за проведением ЕГЭ на месте

Родители выпускников получат возможность присутствовать на пунктах проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«На Всероссийском общественном обсуждении предложений по развитию ГИА, которое состоялось в августе 2024 года, был принят перечень мероприятий по реализации предложений по совершенствованию как содержательной составляющей, так и процедуры экзамена, в том числе направленных на обеспечение прав участников экзаменов. Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году», – рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава ведомства сообщил, что уже с этого года родители получат право присутствовать на всех пунктах проведения экзаменов. По его словам, это позволит им «следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене».