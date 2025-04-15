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Kia снова в России: планируют завезти 50 тысяч автомобилей

Южнокорейская Kia вновь включила Россию в план продаж

Kia снова в России: планируют завезти 50 тысяч автомобилей
Фото: Кia Центр на Югорском тракте | Сургут / vk.com

Южнокорейская автокомпания Kia вновь включила российский рынок в свой план продаж на 2025 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Бренд планирует продать в России около 50 тысяч автомобилей. Это значительно меньше показателей 2021 года, когда Kia продала более 200 тысяч машин и занимала второе место по объемам продаж на российском рынке, уступая только Lada. На третьем месте тогда была Hyundai ‒ материнская компания Kia, купившая бренд еще в 1998 году.

Отметим, что в Сургуте по-прежнему работают два автосалона KIA: один открылся в 2010 году на Югорском тракте, другой ‒ в 2019 году на улице Профсоюзов. Пока поставок новых автомобилей не ожидается. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал маркетолог в автосалоне KIAна Югорском тракте.

«Мы действующий дилер KIA и оказываем услуги сервиса. Пока поставок автомобилей не ожидается. Нет конкретных данных по этому вопросу. Но наши договора действующие, поэтому как дилеры KIA, мы действуем на территории России», ‒ сообщил спикер.

По словам собственного источника редакции siapress.ru, на сегодняшний день дилер KIA на Югорском тракте продают автомобили с пробегом, которые находятся в хорошем состоянии.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 164, комментариев: 0
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