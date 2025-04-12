В России зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за два столетия

Россия столкнулась с новым демографическим кризисом. Первый квартал 2025 года может стать худшим по рождаемости за последние 200 лет, подсчитал демограф Алексей Ракша.

«Март 2025 года, скорее всего, стал мартом с самым низким числом родившихся на нынешней территории РСФСР/РФ с рубежа 18-19 веков», – написал он в своем телеграм-канале.

В первом квартале этого года в России зарегистрировали 293-294 тысячи рождений, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 300 278 рождений. При этом число смертей также снизилось на 1,4% по сравнению с первым кварталом 2024 года и составило 473 тысячи против 479 919.