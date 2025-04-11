Жилой комплекс в районе Плеханово получил высокую оценку президента

Президент России Владимир Путин высоко оценил опыт Тюменской области в реализации жилищных проектов, финансируемых за счет инфраструктурных облигаций. Высокую оценку регион получил за успешное строительство жилого комплекса в районе аэропорта «Плеханово» в Тюмени.

Об этом президенту доложил генеральный директор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко, передает Главное управление строительства Тюменской области. Он рассказал о комплексном подходе к реализации проекта, включающем передачу земли региону, предоставление инфраструктурного займа, проектное финансирование и обеспечение льготной ипотеки.

– Этот проект в Тюмени, который мы построили, самый первый, мы его уже ввели... Мы стали институтом полного цикла, – отметил Мутко.

Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил, что проект в Тюмени является «хорошим».

В ГУ строительства напомнили, что Тюменская область приступила к реализации проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций в 2021 году. В рамках первого проекта, завершение которого запланировано на 2027 год, будет построено 380 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в регионе реализуется второй крупный проект в районе объездной дороги и улицы Московский тракт. Его реализация рассчитана до 2035 года, и в результате будет построено 509 тысяч квадратных метров жилья.