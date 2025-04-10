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​В Тюменской области продолжаются инвестиционные планерки

Тобольский район привлекает инвесторов: 49 млн рублей инвестиций и новые ниши для бизнеса

​В Тюменской области продолжаются инвестиционные планерки
Фото: vk.com/tmninvest

Эксперты Инвестиционного агентства Тюменской области провели инвестиционную планерку с муниципальной командой Тобольского района, где обсуждались перспективы развития и привлечения инвестиций в территорию.

Заместитель Главы Администрации района, муниципальный инвестиционный уполномоченный Марина Опанасенко представила информацию о реализации 9 инвестиционных проектов на территории муниципалитета с общим объемом инвестиций 49 млн рублей. Среди них – крупный проект медицинского центра «Веда» в Малозоркольцевском сельском поселении.

Особое внимание было уделено муниципальной инвестиционной площадке в деревне Медведчиково, обеспеченной подъездными путями и точкой подключения к электроснабжению. Земельный участок подходит для размещения производств легкой, фармацевтической, пищевой и строительной промышленности, а также объектов торговли, промышленных баз и складов.

Для привлечения инвесторов были представлены инвестиционные ниши как для крупного, так и для малого бизнеса, включая:

  • Изготовление комбинированных кормов для домашних животных
  • Комплекс по убою и первичной обработке мяса
  • Производство полуфабрикатов
  • Пункт приема и шоковой заморозки дикоросов
  • Мини-пекарня
  • Сыроварня
  • Придорожное кафе, кемпинг
  • Развитие агро- и экотуризма
  • Строительство гостиницы

Тобольский район активно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата и привлечением новых проектов, способствующих развитию экономики муниципалитета.

Следующая инвестиционная планерка запланирована на 16 апреля с командой Казанского района.


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Сегодня в 21:15, просмотров: 115, комментариев: 0
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