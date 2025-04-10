Тобольский район привлекает инвесторов: 49 млн рублей инвестиций и новые ниши для бизнеса

Эксперты Инвестиционного агентства Тюменской области провели инвестиционную планерку с муниципальной командой Тобольского района, где обсуждались перспективы развития и привлечения инвестиций в территорию.

Заместитель Главы Администрации района, муниципальный инвестиционный уполномоченный Марина Опанасенко представила информацию о реализации 9 инвестиционных проектов на территории муниципалитета с общим объемом инвестиций 49 млн рублей. Среди них – крупный проект медицинского центра «Веда» в Малозоркольцевском сельском поселении.

Особое внимание было уделено муниципальной инвестиционной площадке в деревне Медведчиково, обеспеченной подъездными путями и точкой подключения к электроснабжению. Земельный участок подходит для размещения производств легкой, фармацевтической, пищевой и строительной промышленности, а также объектов торговли, промышленных баз и складов.

Для привлечения инвесторов были представлены инвестиционные ниши как для крупного, так и для малого бизнеса, включая:

Изготовление комбинированных кормов для домашних животных

Комплекс по убою и первичной обработке мяса

Производство полуфабрикатов

Пункт приема и шоковой заморозки дикоросов

Мини-пекарня

Сыроварня

Придорожное кафе, кемпинг

Развитие агро- и экотуризма

Строительство гостиницы

Тобольский район активно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата и привлечением новых проектов, способствующих развитию экономики муниципалитета.

Следующая инвестиционная планерка запланирована на 16 апреля с командой Казанского района.