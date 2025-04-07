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​Преступность в Тюменской области снизилась: результаты программы профилактики

На профилактику преступлений в Тюменской области направлено 458 млн рублей

​Преступность в Тюменской области снизилась: результаты программы профилактики
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области благодаря масштабной программе профилактики преступности зафиксировано значительное снижение криминальной активности.

По итогам 2024 года в Тюменской области зафиксировано снижение количества зарегистрированных преступлений на 2,4 процента, при этом число тяжких и особо тяжких криминальных деяний уменьшилось на 3,2 процента. Позитивные изменения наблюдаются и в сфере подростковой преступности: число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 5,5 процента, а количество подростков, совершивших преступления, уменьшилось практически на 10 процентов.

Данные озвучены на заседании Координационного совета по профилактике правонарушений, где подвели итоги реализации региональной государственной программы «Профилактика правонарушений» за 2024 год. Заместитель губернатора Павел Белявский подчеркнул эффективность масштабных инвестиций в безопасность, отметив, что общие затраты из областного бюджета на реализацию программы достигли 458 миллионов рублей.

– Важнейшим итогом нашей совместной деятельности в рамках реализации региональной программы «Профилактика правонарушений» является стабильная оперативная обстановка и некоторое снижение преступности. Надеюсь, нам удастся эту позитивную тенденцию сохранить, – подчеркнул Павел Белявский.

Основным инструментом повышения безопасности стало укрепление материально-технической базы правоохранительных органов. Значительные средства были направлены на приобретение современного оборудования, включая служебный автотранспорт и компьютерную технику. Приоритетное внимание уделялось поддержке аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».


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Сегодня в 21:11, просмотров: 102, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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