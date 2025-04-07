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​Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам

В Тюменской области стартовали весенние полевые работы

​Тюменские аграрии приступили к весенним полевым работам
t.me/av_moor

В Тюменской области дан старт весенним полевым работам. Сельхозпредприятия Бердюжского района уже приступили к раннему весеннему боронованию, необходимому для сохранения влаги в почве.

– В целом наш АПК к посевной готов. Завершается создание запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Техника тоже в порядке, может выйти в поля хоть сейчас. Важно, что большая часть ресурсов, необходимых для посевной, приобреталась предприятиями за счёт собственных средств, – рассказал губернатор региона Александр Моор в личном телеграм-канале.

В Тюменской области сохраняются меры государственной поддержки. Благодаря содействию областных властей, сельхозпредприятиям удалось привлечь льготные кредиты на общую сумму более 1,9 млрд рублей, что значительно превышает показатели прошлого года. Кроме того, при поддержке из областного бюджета аграриями было приобретено 116 единиц сельскохозяйственной техники.

В текущем году посевные площади в Тюменской области составят почти миллион гектаров. Глава региона выразил уверенность в том, что аграрии смогут добиться достойного урожая.


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Сегодня в 20:33, просмотров: 48, комментариев: 0
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